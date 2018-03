8. März 2018, 21:55 Uhr In der Franzmühle Bürgerversammlung

Mit der Bürgerversammlung zieht die Stadt Bad Tölz um: Die Veranstaltung findet nicht mehr im Kurhaus, sondern im Pfarrheim Franzmühle an der Salzstraße statt. Der Grund dafür sei, dass sich vor allem ältere Tölzer einen zentraleren Ort gewünscht hätten, erklärt Bürgermeister Josef Janker (CSU). Sie könnten nicht so weit zum Kurhaus gehen. Die Bürgerversammlung ist für Mittwoch, 21. März, 19 Uhr, somit in der Franzmühle anberaumt. Außer dem Jahresbericht von Janker haben die Zuhörer auch die Gelegenheit, Kritik zu äußern und Fragen zu stellen. Wer Anträge oder Anfragen hat, kann sie bis Freitag, 16. März, schriftlich im Büro des Bürgermeisters im Rathaus oder per E-Mail, buergermeisterbuero@bad-toelz.de, einreichen. Das Jahresbericht der Stadt wird nächste Woche an alle Haushalte verteil und ist ab 13. März auch im Internet zu sehen (www.bad-toelz.de).