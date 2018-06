1. Juni 2018, 21:59 Uhr In der Buchhandlung Winzerer Lesung über de Beauvoir

Die Autorin Ingeborg Gleichauf liest am Donnerstag, 7. Juni, in der Buchhandlung Winzerer (Obere Marktstraße 61, Bad Tölz) aus ihrem preisgekrönten Werk über Simone de Beauvoir mit dem Titel "Sein wie keine andere". Simone de Beauvoir, die heuer 110 Jahre alt geworden wäre, war eine der bedeutendsten Frauen in der Geschichte der Philosophie. Die Schriftstellerin Gleichauf beschreibt in ihrer Biografie, wie sehr sie sowohl als Schriftstellerin als auch als Philosophin wegweisend war. Sensibel und vehement rebellierte sie gegen ihr bürgerliches Elternhaus und fand ihren eigenen Weg. In ihrem Denken reagierte sie mit Wachheit und Energie auf die gesellschaftlichen und politischen Veränderungen ihrer Zeit. Sie war nicht nur Partnerin im Schatten von Jean Paul Sartre, sondern eine höchst eigenständige und kämpferische Philosophin und Autorin. Das preisgekröntes Portrait Gleichaufs über Simone de Beauvoir erschien kürzlich in neuer, aktualisierter Auflage. Das wiederum nimmt die Buchhandlung Winzerer nun zum Anlass, mit der Lesung an diese bedeutende Philosophin zu ihrem 110. Geburtstag in diesem Jahr zu erinnern. Der Eintritt kostet zehn Euro, Schüler und Studenten zahlen den ermäßigten Preis von fünf Euro. Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr, um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 08041 / 9812 oder per E-Mail unter luna@buchhandlung-winzerer.de.