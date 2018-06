4. Juni 2018, 21:48 Uhr In den Regionen am Lago Maggiore Vortrag über Wanderungen

Die DAV-Sektion Wolfratshausen lädt alle Interessierten für Mittwoch, 6. Juni, zu einem Vortrag über Wanderungen in den Regionen Piemont, Lombardei und Tessin ein. Referent Andreas Henninghausen berichtet in der Flösserstube in Wolfratshausen über fünf Wanderungen in den Regionen, die an den Lago Maggiore angrenzen. Auch ausgewählte Sehenswürdigkeiten, die um den malerischen oberitalienischen See herum liegen, werden vorgestellt. Henninghausen nimmt die Zuhörer laut Veranstalter mit auf einen gemütlichen Bummel durch die Städtchen Cannobio, Piemont am Westufer des Sees und zeigt die Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt des Tessin Bellinzona. Auch ein Besuch des Künstlerdorfes Arcmeggia, das hoch über dem See liegt, fehlt nicht. Beginn ist um 19.30 Uhr. Nähere Informationen erteilt Sylvia Buchmeyer unter Telefon 08178/ 8132.