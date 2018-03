5. März 2018, 22:01 Uhr Im Landkreis Wagner fordert Gratis-Nahverkehr

Linken-Bundestagsabgeordneter will die Attraktivität verbessern

In seiner ersten Rede im Bundestag machte der Geretsrieder Abgeordnete Andreas Wagner (Die Linke) das S-Bahn-Chaos der S 7 zum Thema und sprach sich für ein grundlegendes Umdenken in der Verkehrspolitik aus. Wagner forderte deshalb, den Verkehr grundlegend anders zu organisieren. "Wenn wir wollen, dass mehr Menschen ihr Auto stehen lassen und mit Bus und Bahn fahren, müssen wir die Attraktivität von Bussen und Bahnen verbessern. Es sei Aufgabe der Politiker, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass mehr Menschen mit Bussen und Bahnen befördert werden können. "Das Angebot öffentlicher Verkehrsmittel muss ausgebaut werden, und - ganz wichtig - auch ländliche Regionen müssen angebunden werden." Wagner sprach sich zudem dafür aus, den Nulltarif für den ÖPNV einzuführen und zitierte Landrat Josef Niedermaier (Freie Wähler), der Wagner zufolge ebenfalls eine Debatte über den Nulltarif für notwendig hält. "Wir brauchen mehr Verlässlichkeit und Pünktlichkeit, kurze Taktzeiten, übersichtliche Fahrpläne und ein attraktives Tarifsystem: den Nulltarif!" An die Bundesregierung gerichtet erklärte Wagner in seiner Rede: "Es darf nicht beim Nachdenken über einen Nulltarif im öffentlichen Personennahverkehr bleiben. Wir wollen Taten sehen. Bringen Sie den Nulltarif auf den Weg und legen Sie zügig ein Umsetzungs- und Finanzierungskonzept vor."

Bei der Neuorganisation des Verkehrs müssten allerdings auch die Menschen berücksichtigt werden, "die kein Geld für ein Auto haben oder die aufgrund ihres Alters oder gesundheitlicher Einschränkungen nicht Auto fahren dürfen." In diesem Zusammenhang brauche es zum Beispiel mehr Platz und Sicherheit für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer.

Das Verhalten der Bundesregierung im Dieselskandal kritisierte er scharf. Es sei ein Armutszeugnis, "dass Gerichtsurteile notwendig sind, um die Gesundheit der Bevölkerung vor Schadstoffbelastung zu schützen", sagte Wagner. "Weil die Bundesregierung vor der Autolobby eingeknickt ist, drohen jetzt Fahrverbote für Dieselautos. Wagner forderte deshalb, dass die Hardware von betroffenen Fahrzeugen auf Kosten der Autoindustrie nachgerüstet werden sollte.