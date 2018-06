1. Juni 2018, 22:00 Uhr Im Kurhaus Bad Tölz Kammerkonzert mit Prégardiens

Romantische Kammermusik mit prominenter Besetzung steht als Nächstes auf dem Programm der Veranstaltungsreihe "Bad Tölz - Stadt mit der besonderen Note". Am Donnerstag, 7. Juni, sind der bekannte Tenor Julian Prégardien und die Mezzosopranistin Iris Prégardien im Tölzer Kurhaus zu Gast. Die Mezzosopranistin studierte Gesang und Schulmusik in München und tritt seit vielen Jahren regelmäßig mit Liederabenden und Konzerten auf. Der Tenor studierte in Freiburg und war Ensemble-Mitglied an der Oper Frankfurt. Seit 2013 ist er selbständiger Sänger und tritt weltweit auf. Das Ehepaar Prégardien lebt seit fünf Jahren gemeinsam mit seinen drei Kindern im Tölzer Land. Sie haben sich bei einem Konzertprojekt in Stuttgart kennengelernt und treten seitdem immer wieder auch gemeinsam mit Liederabenden oder Konzerten auf, zuletzt in der Stadtpfarrkirche Bad Tölz mit Bachs Magnificat. Nun musizieren der Tölzer Musikschulleiter Harald Roßberger (Klarinette), Emil Bekir (Violoncello) und Atsuko Heuberger (Klavier) mit ihnen. In unterschiedlichen vokalen und instrumentalen Kombinationen interpretieren die fünf Musiker kammermusikalische Kostbarkeiten aus der späten Klassik und Romantik im Kurhaus: Werke von Johannes Brahms, Franz Schubert, Robert Schumann und Ludwig van Beethoven. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.