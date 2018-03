19. März 2018, 22:00 Uhr Im Kloster Benediktbeuern "Django 3000" unplugged

Zu einer "Gipsy Disco unplugged" laden die drei Chiemgauer Desperados von Django 3000 am kommenden Wochenende gleich zweimal ins Kloster Benediktbeuern ein. Das Konzert am Samstag, 24. März, ist bereits ausverkauft, für Sonntag, 25. März, gibt es noch Karten. Die beiden Abende im DBU-Saal des Zentrums für Umwelt und Kultur (ZUK) finden laut Einladung in intimer Atmosphäre und ohne Verstärker statt: "Die Funken fliegen, der Boden bebt, die Stimmung knistert, wenn die legendär gewordene Heidi zum Greifen nah ums Lagerfeuer tanzt." Beginn ist um 20 Uhr. Karten zu 35,18 Euro gibt es unter www.eventbrite.de oder www.arcticmusic.de