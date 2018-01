3. Januar 2018, 21:51 Uhr Im Gemeinderat Neuer Energieplan für Bad Heilbrunn









Den Energienutzungsplan für Bad Heilbrunn stellt Energiemanager Andreas Scharli von der Bürgerstiftung Energiewende Oberland (EWO) in der ersten Sitzung des Gemeinderates im neuen Jahr am Dienstag, 9. Januar, vor. Ein weiteres Thema ist die Betriebsvereinbarung zwischen Bad Heilbrunn und Benediktbeuern für den Waldkindergarten. Außerdem müssen sich die Mandatsträger mit einem Antrag der Freiwilligen Feuerwehr Oberbuchen befassen, der eine höhere Kostenbeteiligung der Gemeinde an dem notwendigen Lkw-Führerschein für Feuerwehrleute vorsieht. Zum Schluss stehen diverse Berichte von Bürgermeister Thomas Gründl (CSU) auf der Tagesordnung. Die Beratungen beginnen um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses.