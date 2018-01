2. Januar 2018, 22:00 Uhr Im Gemeindehaus Bad Heilbrunn Gesprächskreis nur für Männer









"Man(n) trifft sich" heißt eine Gruppe nur für Männer, die sich künftig regelmäßig im evangelischen Gemeindehaus in Bad Heilbrunn treffen soll. Themenfelder sind die aktuelle Politik, der Sport, das tägliche Leben oder auch die Kirche. Neben ganz freien Abenden soll es auch Abende mit einem festen Thema geben. Ab und zu werden besondere Gäste eingeladen. Willkommen sind Männer jeglichen Alters aus Bad Heilbrunn und anderen Orten. Die Teilnahme ist nicht an eine Konfession oder Weltanschauung gebunden und kostenlos. Das nächste Treffen findet statt am Donnerstag, 11. Januar, es beginnt um 19 Uhr. Die Gruppe wird von der evangelischen Kirchengemeinde Bad Tölz initiiert und ist einmal monatlich im Gemeindehaus in Bad Heilbrunn, Malachias-Geiger-Weg, geplant.