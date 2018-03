1. März 2018, 22:10 Uhr IHK-Umfrage Gute Konjunktur im Oberland

Für die Wirtschaft im Oberland hat das neue Jahr gut begonnen. Nach einer Konjunkturumfrage der IHK für München und Oberbayern liegt der Konjunkturindex für die Landkreise Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen und Weilheim-Schongau bei derzeit 132 Punkten. Er erreicht damit zwar nicht den Höchstwert vom Herbst 2017 (136 Punkte), entspricht aber dem Wert von Anfang 2017. "Die Geschäfte laufen für die Unternehmen sehr gut und die positiven Konjunkturaussichten aus der Herbstumfrage haben sich bestätigt", erklärt Petra Reindl, Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses Miesbach. So bewerten 54 Prozent der befragten Unternehmen ihre Geschäftslage als gut. Nur jedes zehnte Unternehmen äußert sich unzufrieden. An der Stimmung wird sich laut Reindl in den kommenden Monaten kaum etwas ändern: "Die Erwartungen der Betriebe fallen sogar noch höher aus als im Herbst. Fast jedes dritte Unternehmen (30 Prozent) geht von einer weiteren Verbesserung aus, nur neun Prozent rechnen mit einem Dämpfer."

So optimistisch seien die Firmen zuletzt 2011 in ein neues Jahr gegangen. Aufgrund der sehr guten Lage sei in der Wirtschaft der Wunsch nach Weiterentwicklung groß: Etwa ein Drittel der Unternehmen möchte laut IHK mehr investieren. Ein Viertel wolle außerdem neue Arbeitsplätze schaffen. Das sei ebenfalls ein Rekordwert, der zuletzt im Frühjahr 2011 erreicht worden sei. Vor allem der akute Fachkräftemangel und die wirtschaftspolitischen Unsicherheiten bereiten den Unternehmen jedoch Sorgen. "Auf den Fachkräftemangel als Wachstumsbremse verweisen 60 Prozent der Befragten, ein neuer Höchststand für das Oberland", so Reindl.