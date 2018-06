6. Juni 2018, 21:59 Uhr Hollerhaus Otti und Labus

Zwei gern gesehene Gäste machen an diesem Wochenende im Irschenhauser Hollerhaus Station. Zunächst stattet Ottfried Fischer der "Pension Resi" am Freitag, 8. Juni, einen Besuch ab. Mit Anekdoten und Filmausschnitten erinnert der Schauspieler und Kabarettist an die Kultserie "Der Bulle von Tölz", die teilweise in Irschenhausen gedreht wurde und die er 13 Jahre lang mit seinem besonderen Witz geprägt hat. Beginn ist um 19.30 Uhr. Tags darauf lautet das Motto "Labus in Concert". Bernhard Labus, Gitarrist, Sänger und Songwriter, präsentiert zusammen mit dem Jazz-Pianisten Max Osvald poetische Balladen und temperamentvolle Songs mit Einflüssen von Jazz und Rock (Beginn 20 Uhr). Da die Plätze sehr begrenzt sind, ist an beiden Abenden eine telefonische Anmeldung nötig, Tel. 08178/4408.