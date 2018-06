7. Juni 2018, 22:02 Uhr Historischer Verein Tölz am Ende des Weltkriegs

Der Historische Verein Bad Tölz lädt zu seiner nächsten Monatsversammlung am Montag, 11. Juni, im Gasthof Zantl herzlich ein. Joseph Pallauf berichtet anhand von zeitgenössischen Berichten über "Geschehnisse am Ende des Zweiten Weltkrieges in Tölz". Mitglieder und Gäste sind herzlich willkommen, der Eintritt ist frei. Beginn ist um 20 Uhr.