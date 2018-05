29. Mai 2018, 22:12 Uhr Hilfe im Alter Gegen die Einsamkeit

Malteser suchen Ehrenamtliche für Besuche bei Senioren

Weil immer mehr Senioren in Singlehaushalten leben und sich einsam fühlen, suchen die Malteser noch Helfer für den ehrenamtlichen Besuchsdienst in Wolfratshausen. In vielen fällen sind Freunde und Verwandte bereits verstorben oder wohnen in anderen Städten. Umso wichtiger sind die Besuche von Ehrenamtlichen. Diese sind manchmal sogar die einzigen Kontakte zur Außenwelt. "Schon mit ein bis zwei Besuchsstunden pro Woche kann man einem älteren Menschen etwas Gutes tun", sagt Gertrud Huber, die den Besuchs- und Begleitungsdienst in Wolfratshausen leitet. Dabei werde bereits diese wenige Zeit als außergewöhnlich große Bereicherung - sowohl von den Besuchten als auch von den Besuchern - empfunden. Beim Malteser-Besuchsdienst gehe es dabei bewusst nicht um hauswirtschaftliche Hilfen, sondern einfach darum "Zeit zu teilen mit Gesprächen, mit Vorlesen oder auch auf einem Spaziergang", so Gertrud Huber.

Neun ehrenamtliche Helferinnen und Helfer besuchen aktuell sieben Senioren in Wolfratshausen und in den Nachbargemeinden. Sie begleiten sie auf Ämter, zu Ärzten oder gehen einfach gemeinsam Kaffee trinken. In der Regel finden die Besuche bei den Senioren zu Hause statt, aber auch Besuche in Einrichtungen wie Altenheimen sind möglich. Um noch mehr Senioren aus der Einsamkeit zu holen, werden jetzt neue Ehrenamtliche gesucht. Zunächst sind dabei keine besonderen Qualifikationen erforderlich. Die Malteser unterstützen Helferinnen und Helfer mit Fortbildungen, die sie qualifizieren und ihnen Sicherheit geben. Dazu gehören zu Beginn ein Kurs in Erster Hilfe und anschließend ein Besuchsdiensttraining, das aus mehreren Themenmodulen besteht. Zum Austausch und zu Fortbildungen finden regelmäßige Treffen mit anderen Helfern statt. Außerdem organisiert Gertrud Huber jedes Jahr zwei kleinere Ausflüge und Feiern für die Ehrenamtlichen.

Weitere Informationen und Termine für das nächste Besuchsdiensttraining erfahren Interessenten bei Gertrud Huber, Leiterin der Besuchsdienstgruppe der Wolfratshauser Malteser. Sie ist unter Telefon 08171 / 34791810 oder per Mail unter gertrud.huber@malteser.org zu erreichen.