3. Juni 2018, 22:05 Uhr Gewerbe Wieder mehr Firmengründer

Im Landkreis können viele Unternehmer ihre Nachfolge klären

Von SZ, Bad Tölz-Wolfratshausen

Entgegen dem oberbayerischen Trend wollen im Landkreis wieder mehr Menschen ihr eigener Chef werden. Der IHK für München und Oberbayern zufolge sind gegenüber dem Vorjahr die Existenzgründerzahlen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gestiegen. Insgesamt meldeten 1086 Personen ein Gewerbe an. Das ist ein Plus von 4,3 Prozent. In 1012 Fällen habe es sich dabei um Firmenneugründungen gehandelt, was einer Zunahme von 2,8 Prozent entspricht. Die Betriebsübergaben an einen Nachfolger nahmen den Angaben zufolge um 29,8 Prozent auf 74 Fälle zu.

Reinhold Krämmel, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Bad-Tölz-Wolfratshausen, betont die Auswirkungen der guten Geschäftslage auf das Gründergeschehen: "Der Arbeitsmarkt in unserer Region punktet nahezu mit Vollbeschäftigung. Damit sinkt erfahrungsgemäß das Interesse an einer Selbstständigkeit und den damit verbundenen Risiken. Umso mehr freut es mich, wenn wir trotzdem steigende Gewerbeanmeldungen verzeichnen können." Krämmel fordert gleichzeitig, dass Gründer und Betriebsnachfolger auch weiterhin Unterstützung erhalten. Insgesamt beobachtet die IHK einen Trend hin zur besseren Vorbereitung einer Gründung. Gründungsinteressierte nutzten verstärkt Angebote wie Beratungen und Sprechtage der Kammer.

Am häufigsten seien im Landkreis Gründungen bei den Dienstleistungen (224 Neugründungen), im Handel (195) und im Baugewerbe (98), heißt es in der Mitteilung weiter. Mit 21 Fällen kamen laut Bericht die meisten Übernahmen im Verkehr und der Lagerhaltung zustande. Beliebt waren demnach auch Übernahmen im Gastgewerbe (21) und Handel (15). Die IHK-Gründerbilanz beruht auf Daten des Bayerischen Landesamts für Statistik.