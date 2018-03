13. März 2018, 22:01 Uhr Geretsried Seniorensprechstunde im Quartierstreff Stein

Seniorenreferentin Sabine Gus-Mayer bietet von März an jeden dritten Montag im Monat eine Seniorensprechstunde im Stadtteil Stein an. Der erste Termin ist am Montag, 19. März, von 10 bis 12 Uhr im Quartierstreff "Wir sind Stein" am Steiner Ring 10. Sabine Gus-Mayer unterstützt dort Senioren bei Alltagsproblemen und Fragen rund um das Älterwerden. Es findet jedoch keine Renten- oder Rechtsberatung statt. In der Seniorensprechstunde wird auch über die Angebote in der Stadt Geretsried für die ältere Generation informiert. Der Seniorenkompass des Landkreises sowie die aktuelle Senioren-Info sind ebenfalls erhältlich. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.