10. Juni 2018, 22:05 Uhr Geretsried Rathausplatz wird Künstlermarkt

Auch für leibliche Genüsse war am Wochenende auf dem Künstlermarkt in Geretsried gesorgt.

In Geretsried ziehen Stände und Attraktionen viele Besucher an

GeretsriedAlpaka-Werkstücke, Dekoratives aus Beton, Vintage-Trachtenmode, nostalgische Blechschilder oder Brandmalerei - vom 8. bis 10. Juni verwandelte sich das Rathaus-Areal - vom Karl-Lederer-Platz 1 bis zum Museum der Stadt - in den ersten Künstlermarkt Geretsried. 40 Aussteller und Künstler haben an drei Tagen eine Vielfalt an Waren zum Bestaunen und auch Kaufen angeboten: Neben besonderer Deko für Wohnung, Garten und Balkon - etwa kunstvoller Keramik - gab es auch ausgefallene Damenmode, Schmuckdesign, Gebrauchsgegenstände aus Olivenholz, Gemälde, Dufthölzer oder hochwertige Lederunikate.

Für Kinder und jüngere Besucher wurden zudem Attraktionen wie ein großes Trampolin oder eine Kindereisenbahn angeboten. Feinschmecker durften sich auf Baumstriezeln, Bio-Delikatessen, Weine, Spirituosen, besondere Schokoladen, Honigprodukte und vieles mehr freuen.

Am Samstag, 9. Juni, öffnete zudem das Geretsrieder Rathaus seine Pforten und erlaubte beim "Tag der offenen Tür" einen Blick hinter die Kulissen. Neben den vielfältigen Aufgabenbereichen der Stadtverwaltung bekamen die Besucher dort einen Einblick in den Arbeitsalltag eines Ersten Bürgermeisters. Außerdem wurden Führungen durch alle Ämter und Fachbereiche sowie Filmaufnahmen zur Stadtgeschichte angeboten.