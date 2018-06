11. Juni 2018, 22:03 Uhr Geretsried Polizei sucht Zeugen nach Unfall auf Radweg

Die Geretsrieder Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, bei dem sich ein Radfahrer schwer verletzt hat. Der 37 Jahre alte Geretsrieder war auf dem Radweg vom Karl-Lederer-Platz zur Jahnstraße unterwegs, als er an der Unterführung der Jahnstraße einem Kind auswich, das ihm auf einem Rad entgegenkam und sich in Begleitung seines Vaters befand. Bei dem Bremsmanöver verlor der 37-Jährige die Kontrolle über sein Fahrrad und prallte mit dem Kopf gegen die Wand des Tunnels. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfall geschah laut Polizei bereits am Samstag, 26. Mai, gegen 19.10 Uhr.

Der bislang unbekannte Vater des Kindes und andere Zeugen werden nun gebeten, sich unter der Telefonnummer 08171/9 35 10 zu melden.