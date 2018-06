19. Juni 2018, 22:11 Uhr Geretsried Auffahrunfall: Drei Verletzte, hoher Schaden

Drei Verletzte und einen Gesamtschaden von etwa 14 000 Euro verursachte am Montag ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 11. Laut Polizeibericht hatte der 28-jährige Fahrer eines Kleintransporters aus Königsbrunn gegen 15 Uhr bei der Abfahrt Geretsried Nord den Rückstau an der Ampel übersehen. Er fuhr auf und schob zwei Fahrzeuge aufeinander. Die Insassen der Fahrzeuge, eine 20-jährige Ickingerin, eine 17-jährige Münsingerin und eine 39-jährige Geretsriederin, wurden durch den Auffahrunfall leicht verletzt. Vorsorglich wurde ein Rettungshubschrauber an die Unfallstelle beordert, doch die Verletzten konnten schließlich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Wolfratshausen gebracht werden. Die B 11 wurde für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge gesperrt. Der Verkehr konnte für etwa 1,5 Stunden nur über den angrenzenden Parkplatz geleitet werden, was zu einem erheblichen Stau führte.