23. Mai 2018, 22:44 Uhr Gemeinschaftsschau im Kreuzgang Figurativ und abstrakt

Eine Gemeinschaftsausstellung von Caroli Dienst, Werner Maier und Ulla Ott unter dem Titel "Figurativ ... abstrakt" wird am Sonntag, 27. Mai, um 16 Uhr im Kreuzgang des Klosters Benediktbeuern eröffnet. Caroli Dienst aus Icking zeigt Skulpturen aus Bronze und Terrakotta, zumeist Menschen in emotional aufgeladenen Situationen einzeln, als Paar, in Gruppen oder auch auf dem Pferd. Ulla Ott aus München präsentiert Bilder in Acryl und Mischtechnik, Kollagen und Drucke sowie Skizzen und Zeichnungen. Beim Münchner Maler Werner Maier überwiegen Aquarelle mit sich transparent überlagernden, in der Farbabstimmung harmonischen Farbfeldern, die den vollständig abstrakten Teil der Ausstellung bilden. Die Kunsthistorikerin und Philosophin Vivien Rathjen hält den Eröffnungsvortrag. Es spielt die Schäftlarner Stubenmusi. Die Ausstellung ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet bis 27. Juni.