9. März 2018, 22:02 Uhr Gemeinsam in der Natur Sommer auf Lindenbichl

Evangelische Gemeinde Geretsried lädt zu Kinderfreizeit ein

Auch dieses Jahr veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde Geretsried wieder eine Sommerfreizeit für Neun- bis Zwölfjährige auf der Halbinsel Lindenbichl im Staffelsee. Die Kinder fahren mit der Fähre auf die "Insel der Träume" und können dort in eine "tolle Gemeinschaft in mitten der Natur" eintauchen, teilt die evangelische Gemeinde mit. Es wird gespielt, gebadet, gerudert, gesungen, gebastelt und gefeiert. Die jungen Abenteurer können sich nach den anstrengenden Tagen in großen Zelten ausruhen. Das Ferienlager findet zwischen Donnerstag, 9., und Sonntag, 19. August, statt. Anmeldungen sind am Mittwoch, 14. März, von 9 bis 12 Uhr, am Donnerstag, 15. März, von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie am Freitag, 16. März, von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr unter Telefon 08171/997 35 64 möglich.

Die Kosten pro Kind belaufen sich auf 223 Euro, mit einer Sozialcard reduzieren sie sich auf 125 Euro. Weitere Informationen gibt Diakonin Michaela Kleemann, Telefon 08171/997 35 64