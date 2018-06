7. Juni 2018, 22:02 Uhr Gastronomie Lieber klein und fein

In der Lenggrieser "Post" sollen auch Läden und Büros entstehen

Von Petra Schneider, Lenggries

Nachdem sich kein Wirt für die Wiederbelebung einer großen Gastwirtschaft in der "Post" findet, setzt die Gemeinde nun auf eine kleine Lösung: Demnach soll im Erdgeschoss nur auf einer Teilfläche eine Gastronomie entstehen und die übrigen Räume als Ladengeschäfte oder Büros genutzt werden.

Eine Interessentin gibt es bereits: Christine Rinner, gelernte Köchin und CSU-Gemeinderätin, könnte sich vorstellen, dort "meinen Traum zu verwirklichen": Ein kleines Wirtshaus mit maximal 60 Plätzen, wechselnder Speisekarte, frisch und individuell, "nicht das übliche Schnitzel".

"Klein und fein", so beschreibt die 49-Jährige ihr Konzept, sie wolle sich von den klassischen Wirtshäusern in der Gemeinde abheben. Auch der Biergarten soll "auf alle Fälle" miteinbezogen werden. Probleme mit dem Lärmschutz, die mit ein Grund für das Aus einer großen Gastronomie gewesen waren, sind bei einem Biergarten offenbar nicht zu befürchten.

Wie Bauamtsleiter Anton Bammer kürzlich im Gemeinderat erklärt hatte, gelte die Biergartenverordnung, die festlegt, dass um 22 Uhr Schluss sein muss. Die von der Unteren Immissionsschutzbehörde geforderten Lärmschutzwände wären nötig gewesen, um Anwohner vor den womöglich spät nachts abfahrenden Gästen einer großen Wirtschaft zu schützen.

Einen Mittagstisch will Rinner nicht anbieten, "die Leute gehen mittags eher zum Metzger". Öffnen will sie um 17 Uhr, an Wochenenden eventuell früher, "aber da müsste man erst sehen, wie das läuft." Rinner, die im mehrmals prämierten "Alten Fährhaus" in Bad Tölz gelernt hat und zurzeit im "Café Love" in der Kurstadt arbeitet, will selbst kochen. Unterstützung in der Küche bräuchte sie von zwei, drei Angestellten, noch einmal so viele kämen im Service dazu. Plus Bedienungen für den Biergarten, die auf Abruf einsetzbar sein müssen. Schwierig sei es, dafür Personal zu finden. Eine Bedingung hat Rinner: Die Gemeinde müsste die Einrichtung und die Ausstattung der Küche übernehmen und die Kosten nicht, wie vorgesehen, dem Pächter überlassen. "Denn 300 000 Euro zu investieren, das macht kein Mensch", ist Rinner überzeugt: Nicht die großen Brauereien und erst recht kein privater Pächter.

Der Standort in der Marktstraße sei ideal, aber wenn die Gemeinde eine Gastronomie wolle, müsse sie auch investieren, sagt Rinner. Ob es tatsächlich klappt, mit dem eigenen kleinen Wirtshaus, ist freilich nicht gesagt; die Gemeinde möchte auch für diese Variante, die Gastro-Betriebe wie ein Bistro, eine Weinstube oder ein Café einschließen, ein Interessenbekundungsverfahren einleiten.

"Das geht jetzt alles den offiziellen Weg", sagt Rinner. Es könne sein, dass es für eine kleine Gastronomie jede Menge Bewerber gebe. Vor fünf Jahren hat die Gemeinde den Gasthof Post gekauft, um die Fäden für die künftige Nutzung des ortsprägenden Gebäudes in der Hand zu behalten. Durch Einsparungen konnten die ursprünglich geschätzten Umbaukosten von rund 7,8 Millionen auf 6,1 Millionen reduziert werden. Bis zu 80 Prozent Förderung sind möglich.