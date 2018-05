27. Mai 2018, 23:02 Uhr Für Schulen, Kindertagesstätten und Sportanlagen 8,6 Millionen Euro vom Freistaat

Im Landkreis werden zahlreiche Hochbaumaßnahmen gefördert

Der Freistaat Bayern fördert Hochbaumaßnahmen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen in diesem Jahr mit insgesamt 8,16 Millionen Euro. Der Landtagsabgeordnete Martin Bachhuber (CSU) ist mit der Höhe der Zuwendungen sehr zufrieden. "Dieser Einsatz hat sich gelohnt", erklärt er. Laut Bachhuber werden Zuschüsse für insgesamt 17 Einzelprojekte im Landkreis gewährt. Mehr als die Hälfte der gesamten Förderung fließt mit 4,95 Millionen Euro in den Umbau und die Generalsanierung des Gymnasiums und der Realschule in Geretsried. "Sehr beachtlich" sei auch der 1,45 Millionen Euro umfassende Zuschuss für die Teilsanierung der Realschule und der Förderschule in Bad Tölz.

Der Landkreis erhält darüber hinaus noch 489 000 Euro für Umbau und Erweiterung der Tölzer Berufsschule, 163 000 Euro für Umbau und Erweiterung der Realschule Bad Tölz, 125 000 Euro für die Sanierung des Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums, 17 000 Euro für den Neubau von Freisportanlagen für die Realschule und die Förderschule Bad Tölz sowie 16 000 Euro für Umbau und Erweiterung des Rainer-Maria-Rilke-Gymnasiums Icking. Weitere geförderte Projekte: Erweiterung der Kinderkrippe Icking (255 000 Euro), Generalsanierung der Grund- und Mittelschule Dietramszell (209 000 Euro), Erweiterung der Karl-Lederer-Grundschule Geretsried (170 000 Euro), Freisportanlagen für die Grund- und Mittelschule Bad Tölz-Süd (92 000 Euro), Neubau einer Zweifachsporthalle in Bad Tölz (86 000 Euro), Neubau einer Kita am Künneckeweg in Geretsried (50 000 Euro), Generalsanierung des Altbaus der Jahn-Grundschule Bad Tölz (46 000 Euro), Neubau eines interkommunalen Hallenbades (22 000 Euro) und Neubau einer Sport-Kindertagesstätte an der Jeschkenstraße (14 000 Euro) in Geretsried und Erweiterung der Kita St. Sebastian in Wolfratshausen (9000 Euro).