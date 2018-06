17. Juni 2018, 21:51 Uhr Feuerwehreinsatz in Geretsried Tropfender Siphon löst Kurzschluss aus

Rauch, der aus einer Wohnung am Karl-Lederer-Platz drang, hat am Sonntag die Geretsrieder Polizei ausrücken lassen. Gegen 8.30 Uhr ging die Meldung ein. Wie die Polizei berichtet, stellte sich heraus, dass in der Küche der Wohnung Wasser aus einem undichten Siphon auf eine darunter liegende Dreifachsteckdose getropft war. Dadurch kam es zum Kurzschluss. Kabel und Stecker fingen zu schmoren an. Die Wohnungsinhaberin bemerkte die Rauchentwicklung, verständigte die Feuerwehr, verließ mit ihrer Familie die Wohnung und warnte auch andere Hausbewohner, sodass sich alle unverletzt ins Freie retten konnten. Die Feuerwehr Geretsried betrat mit Atemschutz das Haus, löschte den Schmorbrand und lüftete das Haus mithilfe eines Gebläses. Anschließend konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der durch den Kurzschluss entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.