8. März 2018, 21:55 Uhr Festprogramm Penzberg feiert das ganze Jahr

2019 jährt sich die Erhebung zur Stadt zum 100. Mal. Auch bei Vereinen und Institutionen stehen Jubiläen an

Von Alexandra Vecchiato, Penzberg

Es solle "brodeln, rauchen und zischen" in der Stadt, sagt Bürgermeisterin Elke Zehetner (parteifrei/SPD). Denn Penzberg hat 2019 Grund zu feiern. Am 2. April 1918 hatte Michael Pfalzgraf, Mitglied des Gemeindeausschusses, den Antrag gestellt, "die Gemeindeverwaltung möge bei der nächsten Gemeindeausschusssitzung den Punkt ,Aufhebung der ländlichen und Einführung der städtischen Verfassung' auf die Tagesordnung setzen". Es dauerte allerdings bis zum 1. März 1919, bis das bayerische Innenministerium der Bitte der Penzberger entsprach und aus Penzberg eine Stadt wurde. Die Stadterhebung wurde am 21. April 1919 gefeiert.

100 Jahre Stadt - ein ganzes Jahr lang sollen die Penzberger dieses Jubiläum feiern. Bei einem Pressegespräch stellte Thomas Sendl, der im Rathaus das Ereignis koordiniert, die Rahmenplanung vor. Eigens ins Leben gerufen wurde für dieses wichtige Datum ein Festausschuss, in dem die drei Bürgermeister, Vertreter der Stadtratsfraktionen, Sendl und Bettina Wutz vom Stadtarchiv sitzen. Die Auserkorenen seien eine gute Wahl, sagte Zehetner, denn sie wüssten, wie man Feste feiere und organisiere. Das komplette Festprogramm steht noch nicht fest. Für zwei zentrale Aktionen habe man bereits Termine blockiert, sagte Sendl: für das dreitägige Stadtfest vom 12. bis 14. Juli 2019 mit einem Festabend, Treffen mit Delegationen aus den Partnerstädten, Open-Air-Veranstaltungen und vielem mehr in der gesamten Innenstadt. Zum anderen soll am 8. September 2019 ein historischer Festzug mit anschließendem Festabend im großen Volksfest-Zelt auf der Berghalde stattfinden. Ende 2017 hatte die Stadt Vereine, Schulen und die Kirchengemeinden angeschrieben und gefragt, ob und wie sie sich am Festprogramm beteiligen möchten. Mehr als 50 Rückläufe seien eingegangen. Doch auch die Bürger sollen bestimmen können, wie sie "Penzberg - 100 Jahre Stadt" feiern möchten. Anregungen nimmt Tom Sendl entgegen. Da im nächsten Jahr auch etliche Penzberger Vereine und Institutionen Jubiläen feiern, ergänze man sich sehr gut, sagte Sendl. So werde die Musikschule 40 Jahre alt, die Volkshochschule 70, die Alpenvereinssektion Neuland 100 und die Islamische Gemeinde 25 Jahre.

Für das Jubiläum soll es ein Logo geben. Fast 30 Schulklassen nehmen an einem Wettbewerb teil, bis Mitte Juni müssen sie ihre Vorschläge eingereicht haben. Eingebunden oder besser: zu Kasse gebeten, werden die Penzberger Firmen und Geschäfte. Sie können unter anderem über Anzeigen den Druck des Magazins "Penzberg - 100 Jahre Stadt" sponsern. Es erscheint im November 2018 und wird kostenlos an alle Haushalte verteilt. Ortsteilfeste sollen daran erinnern, dass etwa Sankt Johannisrain (am 29. September 2019) oder Nantesbuch (15. August 2019) lange vor der Stadterhebung Penzbergs Bedeutung hatten.