23. Mai 2018, 22:44 Uhr Festival in Benediktbeuern Sport, Spiel, Kunst

Begleitend zur Ausstellung "Das Spiel beginnt" im aufgelassenen Kloster Beuerberg bietet das Diözesanmuseum ein umfangreiches Programm. Dazu gehört die erste "Beuerberger Brettspielnacht" am Freitag, 25. Mai, von 18 Uhr an. Die Besucher sind eingeladen, ihre Lieblingskarten, Würfel- und Gesellschaftsspiele einzupacken und mitzumachen, wenn sich das Refektorium in einen Ort für einen Spieleabend verwandelt. Die Klosterküche bietet Erfrischungen und kleine Snacks. Am Samstag, 26. Mai, um 20 Uhr beginnt ebenfalls im Refektorium die Filmreihe "Kino im Kloster" mit "Der kleine Prinz" in der Regie von Marc Osborne. Zusammengestellt hat die Filmreihe Anja Lupfer, Dozentin an der Hochschule für Film und Fernsehen, München (bis 5. Oktober).