31. Mai 2018, 21:50 Uhr Fahrzeug brennt aus 61-Jährige stirbt nach Kollision

Auf der Kreisstraße WM 27 hat sich Mittwochabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 61 Jahre alte Frau aus Irschenberg starb. Sie war gegen 18.30 Uhr mit ihrem Wagen von Antdorf kommend in Richtung Penzberg unterwegs und wurde in einer Kurve von einem 25-jährigen Mann aus Habach überholt. Nach Spurenlage sei er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren, teilt die Polizei mit. Es kam zu einem Streifzusammenstoß. Der Wagen des Habachers überschlug sich mehrfach. Der Pkw der Irschenbergerin schleuderte in einen Stadel, durchbrach die Seitenwand des Gebäudes und fing Feuer. Zeugen bargen die Frau aus dem Wrack. Die Feuerwehr Antdorf löschte den Brand, der vom Fahrzeug auf die Scheune übergegriffen hatte. Der Habacher wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik Murnau gebracht. Der Sachschaden beträgt mehr als 80 000 Euro. Die Staatsanwaltschaft München II hat ein unfallanalytisches Gutachten zur Ermittlung der Umstände in Auftrag gegeben.