1. Januar 2018, 21:47 Uhr Eurasburg Sternsinger kommen nach Achmühle









Feedback

Im Eurasburger Ortsteil Achmühle sind die Sternsinger heuer von Freitag, 5., bis Sonntag, 7. Januar, unterwegs. Am 5. Januar besuchen sie von etwa 13 Uhr an schwerpunktmäßig die Häuser "Am Alpenblick" und "Am Waldrand". Am 6. Januar nehmen sie um 9 Uhr in Eurasburg am Gottesdienst teil und ziehen danach und auch noch am 7. Januar durch die übrigen Straßen von Achmühle. Die Pfarrgemeinde bittet darum, die Sternsinger freundlich aufzunehmen. Etwaige Spenden kommen bedürftigen Kindern weltweit zugute, schwerpunktmäßig heuer in Indien. Wer unbedingt Besuch von den Sternsingern möchte, kann sich im katholischen Pfarramt Degerndorf unter Telefon 08171/26678) oder bei Benedicta Kramer, Telefon 08171/238067, anmelden.