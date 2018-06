10. Juni 2018, 22:05 Uhr Ermittlungen eingeleitet Beim Fixen gestört - Frau wird gewalttätig

Gegen eine 31-jährige Wolfratshauserin wird nach Angaben der Bundespolizei wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs gegen die Polizei ermittelt. Die Frau hatte sich am Samstag mit einer weiteren Person am Ostbahnhof in einer Toilette eines Schnellrestaurants eingeschlossen. Da sie die Türe blockierten, verständigten Mitarbeiter die Polizei. Die Beamten hätten die Tür öffnen können und Fixerutensilien gefunden, wird berichtet. Die Wolfratshauserin habe gegen die Beine der Beamten getreten und sich einer Atemalkoholkontrolle verweigert. Die Staatsanwaltschaft habe dann eine Blutentnahme angeordnet.