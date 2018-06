7. Juni 2018, 22:02 Uhr Erdarbeiten Sperren in Geretsried und Wolfratshausen

Sowohl in der Loisachstadt als auch in Geretsried sind von kommendem Montag, 11. Juni, an Straßen gesperrt. Aufgrund von Erdarbeiten zur Verlegung einer Wasserleitung ist die Geretsrieder Sudetenstraße, Ecke Schlesierstraße, bis 10. August abschnittsweise für den Verkehr gesperrt. Die Baumaßnahme ist in drei Abschnitten eingeteilt. Der erste Teil betrifft die Sudetenstraße in Höhe der Hausnummer 44 bis Höhe Hausnummer 68. Die Pommernstraße, Ostpreußenstraße und die Siebenbürgerstraße bleiben jederzeit befahrbar. Eine Umleitung erfolgt während des ersten Abschnittes über die Schlesierstraße, später über die Sudetenstraße.

Aufgrund des Breitbandausbaus für Vodafone muss am Montag, 11. Juni und am Dienstag, 12. Juni, in Wolfratshausen die Straße Am Floßkanal kurz vor der Einmündung in die Bahnhofstraße halbseitig gesperrt werden. Anlieger können bis zur Baustelle zufahren. Der Verkehr von den Serpentinen kommend wird während des Baus über das Stadtzentrum umgeleitet. Die Zufahrt zu den Parkplätzen am Hammerschmiedweg bleibt gegeben.