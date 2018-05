31. Mai 2018, 21:49 Uhr 80 Einsatzkräfte suchen Vermisste Sachsenkamerin im Wald gefunden

80 Einsatzkräfte haben am Mittwoch in den frühen Morgenstunden eine 79-jährige Sachsenkamerin gesucht. Mit Erfolg. Die Frau wurde mit einer Unterkühlung und verletztem Arm in die Tölzer Stadtklinik gebracht. Gegen 3.15 Uhr meldete der Ehemann die 79-Jährige als vermisst. Beide waren zuvor auf einer Geburtstagsfeier, die die Frau früher als ihr Ehemann, gegen 22.30 Uhr, verlassen hatte. Sie fuhr nach Hause. Die letzten 50 Meter muss sie nach Angaben der Polizei zu Fuß zum Haus gehen. Als der Ehemann gegen 23.30 Uhr ankam, fehlte von der 79-Jährigen jede Spur. Ein Großaufgebot von circa 80 Einsatzkräften aus Feuerwehren, Wasserwacht, DLRG, Rettungshundestaffel, BRK und Polizei suchte die Vermisste. Gegen 5.15 Uhr wurde die Sachsenkamerin gefunden. Sie hatte sich in der Dunkelheit verlaufen und war etwa 100 Meter neben ihrem Haus einen Hang hinaufgegangen und dabei gestürzt. Dort lag sie etwa sechs Stunden bei starkem Regen im Wald.