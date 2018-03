4. März 2018, 22:02 Uhr Einsatz bei McDonalds Feuerwehr direkt am Ort

Die Männer der Freiwilligen Feuerwehr Dürnbach sind wie gerufen gekommen: Der Wagen eines 27-jährigen Penzbergers begann am Tölzer McDonalds-Schnellrestaurant am Samstag, 3. März, plötzlich im Motorraum zu brennen. Laut Polizei handelte es sich um einen technischen Defekt. Glücklicherweise waren die Dürnbacher Einsatzkräfte ebenfalls gegen 16.25 Uhr schon am Ort. Sie konnten den Brand schnell löschen. Verletzte gab es nicht. Der Sachschaden beträgt etwa 1500 Euro.