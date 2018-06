3. Juni 2018, 22:04 Uhr Einladung zur Diskussion Stammtisch zur Hotelentwicklung

Stadt Penzberg lädt Bürger ein, Fragen zum Sachstand zu stellen

"Wir wissen, dass nicht jeder Bürger gerne zu langen Vortrags- und Workshopabenden kommt. Trotzdem haben unsere Bürger sicher die ein oder andere Frage oder wollen ihre Sicht der Dinge gerne einmal gemeinsam diskutieren. Dafür wollen wir diesen Stammtisch anbieten." Mit diesen Worten erläutert Penzbergs Erste Bürgermeisterin Elke Zehetner (SPD/parteifrei) den Termin für einen "Stammtisch zur Hotelentwicklung in Penzberg". Dieser findet laut Ankündigung aus dem Rathaus am Mittwoch, 6. Juni, von 19.30 Uhr an in der Pizzeria Da Carmelo (ehemals Glück-Auf-Stüberl) statt. Alle interessierten Bürger sind angesprochen, teilzunehmen. Vertreter der Dialog-Moderatoren aber auch Stadträte stehen den Bürgern für Fragen und Diskussionen zur Ansiedlung eines Hotels in Penzberg zu Verfügung. In ungezwungener Atmosphäre können aktuelle Fragen zum Vorgehen und zum Stand des Dialogprozesses gestellt werden. "Stadträte und Moderatoren stehen ganz unkompliziert und direkt für Gespräche zu Verfügung", betont Bürgermeisterin Elke Zehetner.

2015 hatte eine Penzberger Bürgerinitiative erfolgreich einen Bürgerentscheid gegen den Neubau eines Hotels in einem Waldstück beim Kreisverkehr an der Seeshaupter Straße initiiert. Nun rollt die Verwaltung das Thema noch einmal neu auf. Anfang des Jahres gab der Stadtrat dem Büro Hendricks & Schwartz den Auftrag, den Bürgerdialog in Penzberg zu betreuen. Bis zum Herbst sind weitere Veranstaltungen und Gesprächsrunden geplant, Abschluss des Verfahrens soll ein Ratsbegehren am 14. Oktober sein.

Für den 18. Juni 2018 ist der nächste Bürgerworkshop geplant. Dazu erfolgen allerdings noch genauere Informationen, heißt es aus dem Rathaus.