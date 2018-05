28. Mai 2018, 21:56 Uhr Durch die Straßen der Stadt Fronleichnamsprozession in Geretsried

In diesem Jahr wird Fronleichnam am Donnerstag, 31. Mai, in der Maria-Hilf-Kirche gefeiert. Den Beginn macht ein festlicher Gottesdienst, der um 9.30 beginnt. Um 10.30 Uhr können sich die Gottesdienstbesucher der Fronleichnamsprozession anschließen und gemeinsam mit der Pfarrei Heilige Familie singend und betend durch die Geretsrieder Straßen ziehen. Insgesamt werden bei der Prozession drei Altäre angesteuert: Zuerst geht es zum Seniorendomizil Elisabeth an die Johann-Sebastian-Bach-Straße, dann in die evangelische Kirche an der Richard-Wagner-Straße und ins Altenheim Sankt Hedwig. Im Anschluss führt die Prozession zurück in die Kirche Maria Hilf. Die Pfarrkirche lädt besonders die Erstkommunionkinder beider Pfarreien ein, die in Festtagskleidung kommen sollen. Über eine Kuchenspende würde sich die Pfarrgemeinde freuen. Dafür bittet sie um eine kurze Ankündigung unter der Rufnummer 08171731596.