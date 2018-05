27. Mai 2018, 23:02 Uhr Drohender Verkehrskollaps Abfuhr für Bürgermeister

Staatliches Bauamt hält an der Vollsperrung der B 472 fest

Das Staatliche Bauamt Weilheim hält an der Vollsperrung der Bundesstraße 472 fest. Gemeinsam mit den Gemeinden Bad Heilbrunn und Bichl wollte sich die Stadt Penzberg dafür einsetzen, diese Sperrung zu verhindern. Die Befürchtung im Loisachtal ist groß, dass es von Mitte Juni bis Anfang November zu einem Verkehrskollaps kommen könnte, wenn die B 472 wegen Sanierungsarbeiten zwischen Sindelsdorf und Bichl nicht befahrbar sein wird.

Zwei Gespräche hat es zwischen Penzbergs Bürgermeisterin Elke Zehetner (parteifrei/SPD) und ihren Kollegen aus Bad Heilbrunn und Bichl gegeben. Beim zweiten waren Vertreter der Weilheimer Behörde anwesend. Diskutiert wurden verschiedene Optionen. So etwa eine Teilsperrung der Straße, die allerdings nach Angaben der Staatlichen Bauamts wegen der aufwendigen Sanierung der beiden Brücken nicht machbar sei. Eine weitere Option wäre Nachtarbeit, sprich: die Arbeiten würden nur nachts durchgeführt. Eine solche Vorgehensweise sei indes nur bei höheren Investitionssummen vorgesehen, teilten die Weilheimer mit. Je größer ein Projekt sei, desto größere Firmen würden sich dafür bewerben. Darunter eben solche, die mit Nachtarbeit etwa auf Autobahnen vertraut seien. Das treffen bei der B 472 nicht zu. Die dritte Möglichkeit, die diskutiert wurde, ist eine Ampellösung in Kombination mit einer Teilsperrung. Doch dadurch würde sich die Bauzeit erheblich verlängern, sind sich die Planer sicher.

Die drei Bürgermeister waren sich einig, darauf zu drängen, dass die Sanierung in einem Zug und ohne Unterbrechungen erfolgen solle. In Bad Heilbrunn plant man, in den Bereichen vermehrt Geschwindigkeitskontrollen vorzunehmen, die als Ausweichstrecken dienen. Sollte das die Autofahrer nicht im Zaum halten, will die Gemeinde über eine Ampellösung an der Steinbachbrücke nachdenken.

Das Staatliche Bauamt hat zugesagt, alles zu tun, um einen Verkehrskollaps zu verhindern. So möchte die Behörde vom ersten Tag der Baumaßnahme an den Verkehr zählen lassen. Etwa 20 000 Fahrzeuge zusätzlich werden nach Schätzungen pro Tag durch die Penzberger Innenstadt während der Vollsperrung rollen.