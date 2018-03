13. März 2018, 22:01 Uhr Die Polizei kündigt an Kontrollen für einen sicheren Schulweg

In den letzten beiden Monaten ereigneten sich laut Polizeipräsidium Oberbayern Süd in ihrem Einzugsgebiet bereits elf Schulwegunfälle, von denen drei für die Schulkinder tödlich ausgingen. Um dem entgegenzuwirken werde die Polizei zusätzliche Geschwindigkeitskontrollen einführen und verstärkte polizeiliche Präsenz im Bereich von Schulbushaltestellen zeigen. Zudem weist die Polizei auf die Regeln im Straßenverkehr hin: Hält ein Bus an einer Haltestelle darf nur vorsichtig an ihm vorbei gefahren werden. Ist das Warnblinklicht des Busses eingeschaltet, darf er nur in Schrittgeschwindigkeit passiert werden. Dies gilt auch im Gegenverkehr. Dabei muss ein Abstand eingehalten werden, der die Gefährdung aussteigender Fahrgäste ausschließt. Auch wenn sich der Bus mit Warnblinklicht einer Haltestelle nähert, darf er nicht überholt werden.