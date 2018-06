6. Juni 2018, 21:59 Uhr Dichtung in Starnberg Jung und wild

Die "Junispiele" gehen in eine neue Runde

Der Münchner Poetryslammer Ko Bylanzky eröffnet am Donnerstag, 7. Juni, die vierten "Junispiele schön jung" in Starnberg. Mit ambitionierten Poetinnen und Poeten tritt Bylanzky von 20 Uhr an im Starnberger Jugendtreff Nepomuk auf. Erlaubt ist, was Laune macht: Gedichte, Kurzgeschichten, Rappverse, aber auch szenische Monologe. Bylansky ist eine feste Größe der Münchner Slam-Szene. Der Eintritt kostet 15 Euro, Schüler und Studenten zahlen 7 Euro.

Ausgedacht hat sich die "Junispiele" die Kulturveranstalterin und Tassilo-Preisträgerin Elisabeth Carr. In den kommenden drei Wochen präsentiert sie fünf Veranstaltungen an teils originellen Orten. Künstler, Autoren und das Publikum sind dazu eingeladen, sich auszutoben, Neues zu entdecken, "jung und wild zu sein".

"Wir spielen Einkaufen", lautet das Motto am Samstag, 9. Juni, im einstigen Gemischtwarenladen "Biller". Seit fünf Jahren befindet sich der alte Laden in einem Dornröschenschlaf. Von 15 Uhr an präsentiert die Performerin Judith Huber mit ihren Kindern Henriette und Joseph literarische Texte. Wer beim Einkaufen mitspielen möchte, muss Karten reservieren; der Eintritt kostet 18 Euro, ermäßigt 8 Euro.

Karten unter Telefon 08151/ 55 97 21; weitere Informationen unter www.kunstraeume-am-see.de