31. Mai 2018, 21:50 Uhr Der Streit ist beendet Wieder in städtischer Hand

Pächterin Paula Maria Reisek räumt die Penzberger Stadthalle, nachdem eine finanzielle Einigung gefunden wurde. Im Rathaus beginnt die Suche nach einem neuen Wirt

Von Alexandra Vecchiato, Penzberg

Von diesem Freitag an ist die Stadthalle wieder in den Händen der Stadt Penzberg. Man habe mit der Pächterin, der R&G Dienstleistungs GmbH, eine einvernehmliche Einigung hinsichtlich des zum 28. Februar 2018 gekündigten Pachtverhältnisses erzielt, teilt Kämmerer Johann Blank, zuständig für die städtischen Liegenschaften, mit. Damit endet das Wirte-Intermezzo etwa ein Jahr nach der Wiedereröffnung des renovierten Gebäudes, das unter Denkmalschutz steht. Nun steht alles auf null. Penzberg sucht einen neuen Wirt. Ob erneut für die gesamte Stadthalle samt Gaststätte oder nur für das Wirtshaus, sei noch offen, sagt Blank. Es obliege dem Stadtrat, darüber zu entscheiden.

Die Pächterin Paula Maria Reisek hat die Schlüssel der Stadthalle am Mittwoch an Bürgermeisterin Elke Zehetner (parteifrei/SPD) übergeben - symbolträchtig für ein Pressefoto. Zehetner sei, so heißt es in der Pressemitteilung weiter, sehr erfreut darüber, dass nun endlich eine Lösung gefunden wurde und die Penzberger Vereine und alle anderen Mieter die Stadthalle wieder problemlos nutzen könnten. "Die Hängepartie hat ein Ende, zum 1. Juni 2018 ist die Stadthalle wieder in unseren Händen", so die Penzberger Bürgermeisterin.

Gut 9,9 Millionen Euro haben die Renovierung und der Umbau der Penzberger Stadthalle gekostet. Im Mai 2017 wurde sie nach langer Schließung geöffnet. Doch es hakte von Beginn an mit den Pächtern. Seit Juni ist die Stadt wieder die Betreiberin. (Foto: Harry Wolfsbauer)

"Ich bedauere sehr, wie die Sache gelaufen ist", wird Paula Maria Reisek, Geschäftsführerin der Gesellschaft, die die Stadthalle samt Gaststätte gepachtet hat, zitiert. Sie freue sich, dass eine friedliche Lösung gefunden worden sei, erklärt sie. Da man sich darauf verständigt habe, dass die Stadt die Pressearbeit in diesem Fall übernimmt, könne sie nicht mehr dazu sagen. "Leider." Sie habe jedenfalls genug zu tun. Reisek will sich auf ihr Wirtshaus in Gröbenzell konzentrieren wie auch auf den Feringa-Saal in Unterföring, den ihr Lebensgefährte Bashir Noori und sein Geschäftspartner Erkan Yildirim führen. Gerne hätte sie die Stadthalle in Penzberg in das Konzept integriert. Wer weiß, sagt sie, wofür es gut sei, dass es nicht geklappt habe.

Reisek und Noori hatten Ende vergangenen Jahres die R&G Dienstleistungsgesellschaft von Rudolf Schall gekauft, ohne Wissen der Stadt. Schall hatte im Mai 2017 die Stadthalle übernommen. Von Anfang an klagte er, dass der Umsatz nicht stimme. Aus seiner Zeit als Pächter stammen auch größtenteils die Verbindlichkeiten in Höhe von 46 000 Euro, die die Stadt einforderte. Diese Schulden führten letztlich zur fristlosen Kündigung des Pachtverhältnisses zum 28. Februar 2018. Vom 1. März an wähnte sich die Stadt wieder die Herrin über ihre Liegenschaft zu sein. Sie ließ die Schlösser an der Stadthalle austauschen - etwas zu voreilig, wie sich herausstellen sollte. Paula Maria Reisek hatte nach der fristlosen Kündigung vor dem Landgericht München II eine einstwillige Verfügung erwirkt. Die Stadt musste ihr wieder den Zutritt in die Stadthalle gewähren. Gespräche zwischen Rathaus und der R&G-Geschäftsführung führten zu nichts. Der Stadtrat blieb bei seiner Entscheidung, das Pachtverhältnis zu beenden.

Ein wenig gezwungen wirkt die Schlüsselübergabe. Am Mittwoch trafen sich Bürgermeisterin Elke Zehetner (links) und Wirtin Paula Maria Reisek (Foto: Harry Wolfsbauer)

Nun ist die Stadt Penzberg wieder Betreiberin der Stadthalle. Allerdings nur vorübergehend, schreibt Kämmerer Blank. Somit sei die Stadt die Ansprechpartnerin für alle anstehenden Veranstaltungen und Reservierungsanfragen. Bereits geplante Veranstaltungen würden zuverlässig stattfinden. Sollten diese inklusive Bewirtung sein, werde ein Caterer für Speisen und Getränke sorgen. "Bis wir einen neuen Wirt gefunden haben", so der Kämmerer. Die Suche nach einem neuen Pächter habe begonnen. Interessierte Wirte könnten sich für mehr Informationen an die Stadt wenden. Offen ist, ob der neue Wirt nur die Gaststätte betreiben wird. Somit behielte sich die Stadt die Belegung des großen Saals vor. Der künftige Pächter könnte diesen bei Bedarf mieten.

Reservierungen und nähere Informationen unter der E-Mail-Adresse stadthalle@penzberg.de