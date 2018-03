5. März 2018, 22:01 Uhr Der Frühling kommt Es werde Licht

Eigentlich kann man sich ja zumindest laut Kalender schon länger wieder über mehr Licht am Tag freuen: "Weihnachten um an' Muggenschritt, Neujahr um an' Hahnentritt, Dreikönig um an' Hirschensprung und an Lichtmeß um a ganze Stund." Doch bislang hatte der Winter die Region mit eisigen Temperaturen fest im Griff. Nun aber wird das Licht der Sonne immer kräftiger, und so manchem wird bei ihrem Anblick wie hier morgens über Penzberg schon warm um's Herz: Der Frühling kommt bestimmt.