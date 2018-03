2. März 2018, 22:03 Uhr Das Sommerhaus Die Geschichte des "Herrensitzchens"

Die Initialen "ThM" sind in das Gitter über der Eingangstür der Villa eingegossen. Drinnen in der Diele führen zwei Türen geradewegs ins Ess- und ins Damenzimmer, die dritte Tür linkerhand ins Schreibkabinett. All diese Räume sind überraschend klein. An der inneren Hauswand schwingt sich eine Holztreppe hinauf in den ersten Stock mit Vestibül, Badezimmer, Schlaf- und Kinderzimmern. Im Dachgeschoss gibt es einen Speicher, ein Fremdenzimmer, eine Koffer-Kammer. So war das Anwesen an der Heißstraße in Bad Tölz aufgeteilt, als Thomas Mann und seine Familie darin lebten. Der Schriftsteller und die Seinen nannten es liebevoll ihr "Herrensitzchen".

Seine Liebe zu Bad Tölz entdeckte Mann früh. Bereits 1903 schrieb er an seinen Freund Kurt Martens, dass er ihn besuchen möchte, weil es ihm in Tölz sehr gut gefalle. Fünf Jahre später kaufte er das Grundstück an der Heißstraße und beauftragte den Architekten Hugo Röckl mit dem Bau der Villa. Rundum gab es damals nichts als Wiesen, von zwei, drei Landhäusern in Sichtweite abgesehen. Röckl war ein Neffe des Münchner Baumeisters Gabriel von Seidl, dem es die Kurstadt zu verdanken hat, dass die alten Giebelhäuser in der Marktstraße erhalten blieben. 1909 zogen die Manns ein und verbrachten bis 1917 ihre Sommerfrische in der Villa, mitunter auch ein paar Winterwochen. Albert Pringsheim, Schwiegervater des berühmten Autors, feierte dort 1910 seinen 60. Geburtstag. Vier Jahre später erhielt Thomas Mann bei einem Sommeraufenthalt in der Villa die Nachricht vom Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Während die Kinder Klaus, Erika, Golo und Monika die Ferien in Bad Tölz als paradiesisch erlebten und sich später gerne daran erinnerten, schrieb ihr Vater in seinem Kabinett große Teile seiner Novelle "Der Tod in Venedig" oder auch an den Anfängen des Zauberberg-Romans.

1917 ging die Villa in den Besitz des Verlegers Willy Wiegand aus Bremen über. 1926 erwarb die Kongregation der Armen Schulschwestern das Anwesen, nachdem sie im Jahr zuvor nebenan schon ein Landschulheim gebaut hatte. Der Vorteil: Die Villa wurde vom Orden immer wieder saniert und blieb dabei im Original erhalten. Der Nachteil: Für Besucher ist das "Herrensitzchen" nicht zu besichtigen.