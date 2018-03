13. März 2018, 22:01 Uhr Bund Naturschutz Die Kröten wandern wieder

Es ist Frühling im Landkreis. Die Temperaturen steigen und die Knospen sprießen. Mit Ihnen kommen auch zahlreiche Amphibien wieder aus ihren Winterverstecken und wandern in Richtung ihrer Laichgewässer. Der Bund Naturschutz (BN) betreut dieses jährliche Spektakel und hat in den vergangenen 25 Jahren schon mehr als eine halbe Million Amphibien über die Straße getragen. Das Überqueren der befahrenen Verkehrswege sei für die Tiere hochriskant. Momentan werden deshalb entlang vieler Straßen mobile Schutzzäune aufgestellt. Damit sie ihr Laichgewässer sicher erreichen können, werden die Kröten, Molche und Frösche dort aufgesammelt und von ehrenamtlichen Helfern auf die andere Seite gebracht. Der BN bittet deshalb alle Autofahrer, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten und besonders in den Morgen- und Abendstunden aufmerksam zu fahren um die Helfer, sowie die Tiere, nicht in Gefahr zu bringen. Mit Blinklampen oder Warnschildern mit Froschsymbol wird auf die Sammelgebiete hingewiesen. Weitere Informationen gibt es bei der BN-Geschäftsstelle in Bad Tölz unter Telefon 08171 26571 oder per E-Mail unter bad-toelz@bund-naturschutz.de.