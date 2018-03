20. März 2018, 21:57 Uhr Bürgerversammlung Tölzer Bürger haben das Wort

Zur Bürgerversammlung lädt die Stadt Bad Tölz alle Einwohner an diesem Mittwoch, 21. März, ein. Anders als in den Vorjahren findet die Veranstaltung nicht im Kurhaus, sondern im zentraler gelegenen Pfarrheim Franzmühle an der Salzstraße statt. Beginn ist um 19 Uhr. Neben Informationen über das Stadtgeschehen bekommen die Bürgerinnen und Bürger an diesem Abend die Gelegenheit, Fragen zu stellen, Anregungen vorzubringen und Beschwerden zu äußern. Der Jahresbericht wurde auch heuer in der Woche vor der Bürgerversammlung an alle Haushalte verteilt. Außerdem steht er auf der Internetseite der Stadt zum Herunterladen zur Verfügung (www.bad-toelz.de).