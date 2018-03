5. März 2018, 22:01 Uhr Breites Angebot Offene Türen im neuen Gebäude

Von-Rothmund-Schule in Bad Tölz lädt zu Informationstag ein

Wie läuft ein Schultag in der Von-Rothmund-Schule der Lebenshilfe in Bad Tölz ab? Welche Ausstattung gibt es dort? Ist das überhaupt der richtige Förderort? Sind die Lehrkräfte nicht bloß freundlich, sondern auch fachlich kompetent? Solche Fragen stellen sich viele Eltern, wenn ihr Kind, das geistig behindert oder das in seiner Entwicklung stark verzögert ist, ins schulpflichtige Alter kommt, respektive vor einem Schulwechsel steht. Die Von-Rothmund-Schule möchte dazu Antworten geben und lädt deshalb zu einem Informationstag am Freitag, 9. März, ein. Vor allem Eltern können zwischen 8.30 und 13 Uhr in den Neubau in der Bairawieser Straße 30 in Tölz kommen. Auch Fachleute aus Kindergärten oder anderen Regel- und Förderschulen sind willkommen.

Die Besucher haben an diesem Tag die Gelegenheit, den Unterricht zu besuchen, sich auch sonst in der Schule umzusehen und einen persönlichen Eindruck zu gewinnen. Beginn ist um 8.30 Uhr in der Aula des neuen Schulgebäudes. Dort wird das schulische Angebot präsentiert, zudem gibt es Informationen zu Klassenstufen und Lernniveaus sowie zu Partnerklassen. Von circa 10 Uhr an ist dann eine Stippvisite in den Klassen möglich: Deutsch in Bewegung, Mathematik - Längen und Messen, Kunsterziehung und Sachunterricht zum Thema Afrika oder Textilarbeit "Stoffdruck" - dies sind einige Beispiele für diese Mitschau. Die Gäste können auch sonst in den verschiedenen Klassenstufen den Unterricht verfolgen und sich dabei selbst ein Bild von der Arbeit in der Von-Rothmund-Schule machen. Von etwa 11.30 Uhr an bis um 13 Uhr können dann noch offene Fragen in einer Aussprache geklärt werden. Kleine Ausstellungen zum Thema "Unterstützte Kommunikation für Kinder mit geistiger Behinderung, die nicht oder nur wenig sprechen können" oder zu den diversen Unterrichtsmaterialien runden das Angebot an diesem Informationstag ab.

Durch den Vormittag begleitet werden die Besucher von Schulleiterin Sabine Pfeifer, von Tagesstättenleiterin Renate Wacker und von Vertretern des Elternbeirats. "Sie wissen auf fast jede Frage die passende Antwort und können kompetent weiterhelfen", heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Die Jugendlichen der Berufsschulstufe kümmern sich um das leibliche Wohl der Gäste.