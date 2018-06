10. Juni 2018, 22:05 Uhr Breitbandausbau Halbseitige Sperre Am Floßkanal

Aufgrund des Breitbandausbaues für Vodafone muss am 11. und 12. Juni die Straße Am Floßkanal kurz vor der Einmündung in die Bahnhofstraße halbseitig gesperrt werden. Die Arbeiten würden in zwei Bauabschnitten abgewickelt, so dass ein Verkehrsfluss einseitig in Richtung Stadtzentrum gewährleistet sei, heißt es in der Mitteilung. Eine Durchfahrt über die Bahnhofstraße-Am Floßkanal zur Sauerlacher Straße sei nicht möglich. Der Verkehr von den Serpentinen kommend werde während der Maßnahme über das Stadtzentrum umgeleitet. Die Zufahrt zu den Parkplätzen am Hammerschmiedweg sei weiterhin gegeben.