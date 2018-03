11. März 2018, 21:54 Uhr Bewerbungen bis 23. März Geretsrieder wählen Jugendrat

1200 Jugendliche können votieren - oder selbst kandidieren

2015 hatten jungen Geretsrieder das erste Mal die Möglichkeit, einen Jugendrat zu wählen, der ihre Interessen vor dem Stadtrat vertritt und sogar über ein Budget in Höhe von 5000 Euro verfügt. Nun wird der Jugendrat mit seinen mindestens acht und maximal zwölf Mitgliedern im April erneut gewählt. Rund 1200 Jugendliche aus Geretsried sind dazu aufgerufen, weshalb die Stadt dazu in diesen Tagen Anschreiben mit Informationen verschickt. Um abzustimmen, muss man mindestens 14 und noch nicht 19 Jahre alt und in Geretsried gemeldet sein. Das Wahlergebnis wird nach der öffentlichen Auszählung am Montag, 30. April, im großen Sitzungssaal des Rathauses verkündet.

Die Einbeziehung der örtlichen Jugend in die Kommunalpolitik sieht die Geretsrieder Stadtjugendpflegerin Christina Metz als geglückt. Es gebe viele Beispiele für vorzeigbare Erfolge. Veranstaltungen, die vom Jugendrat organisiert oder begleitet wurden, sind zum Beispiel die Young Music Night, das Open Air Kino und der Kinder- und Jugendtag. Zudem habe der Jugendrat auch um alltägliche Verbesserungen für Jugendliche gekämpft, was man an den Bemühungen um eine bessere Busverbindung zwischen Bad Tölz, Geretsried und Wolfratshausen sehen könne. Dafür brauche es "Engagement und Einsatzbereitschaft". Nicht nur die Beteiligung an der Wahl, auch die Betätigung als Jugendrat bietet folglich Chancen. Man kann mitreden, mitbestimmen, politische Luft schnuppern und übernimmt Verantwortung. Besuche des Jugendrates im Bundestag, Landtag und der bayerischen Vertretung in Brüssel zeugen davon.

Bei der ersten Jugendratswahl nahmen knapp 24 Prozent der wahlberechtigten Kinder und Jugendlichen an der Wahl teil. Die noch aktiven Jugendratsmitglieder kämpfen diesmal um eine höhere Beteiligung. Wer hingegen selbst kandidieren will, muss das Formular "Ich möchte in den Jugendrat gewählt werden" ausgefüllt und mit beigelegtem Passfoto bis Freitag, 23. März, an die Stadtjugendpflege senden (per Mail an stadtjugendpflege@geretsried.de oder postalisch an Stadt Geretsried, Stadtjugendpflege, Karl-Lederer-Platz 1, 82538 Geretsried).