10. Juni 2018, 22:05 Uhr Beuerberg Schmuck, Quilts und Holzskulpturen

In ihre Werkstatt in Beuerberg lädt Goldschmiedin Anne Becker zusammen mit drei anderen Künstlern am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Juni, ein. Beckers zeigt dabei ihre diesjährige Schmuckkollektion aus Silber und Gold, die mit Witz, Eleganz und Tragbarkeit überzeugen soll. Maureen Linhart fertigt Taschen mit klaren Formen und in hochwertiger Verarbeitung an. Agnes Pauses Gebrauchsquilts zeigen ihre Begeisterung für das Spiel mit Farben und Stoffen. Neu dabei ist auch Albert Fiedler. Er arbeitet seine Holzskulpturen ausschließlich mit der Kettensäge. Eines seiner häufigsten Motive sind Hühner. Die Werkstatt im Loisachweg 32 in Beuerberg ist am Samstag von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.