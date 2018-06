7. Juni 2018, 22:02 Uhr Betriebsausflug Städtische Einrichtungen zu

Weil die Stadt Wolfratshausen an diesem Freitag, 8. Juni, einen Betriebsausflug unternimmt, bleiben an diesem Tag städtische Einrichtungen zu. Darauf weist der Bürgermeister, der Stadt, Klaus Heilinglechner, hin und bittet um Beachtung. Geschlossen haben das Rathaus der Loisachstadt, die Büchereien Wolfratshausen und Waldram, der Schulkindergarten, die Kinderkrippe in Waldram sowie der städtische Kindergarten in Waldram und Weidach.