8. März 2018, 21:55 Uhr Bergsport in Lenggries Infernale Gaudi

Das Hirschbach-Rennen findet am Samstag zum 40. Mal statt

Von Leonard Scharfenberg, Lenggries

"Es war eine lange Nacht; zugegeben eine von vielen langen Nächten im Lenggrieser Hirschbachstüberl." Das berichten die Organisatoren über den Beginn des "Hirschbach-Inferno Rennen", das also seinen Ursprung in einem Stammtischscherz hatte.

Die Idee hat es in sich: Es treten vorher ausgeloste Zweierteams gegeneinander an, bestehend aus jeweils einem Läufer und einem Skifahrer. Der Läufer erklimmt, so schnell es ihm möglich ist, den Seekargipfel und übergibt dort Startnummer und Skiausrüstung an den Fahrer. Dieser eilt nun auf Skiern durchs Hirschbachtal, soweit, wie es ihm der Schnee erlaubt. Der restliche Abschnitt bis zum Hirschbachstüberl muss mit der gesamten Skiausrüstung gelaufen werden.

Trotz der sportlichen Strecke sei aber immer die Gaudi im Vordergrund gestanden, sagt Evi Kluge. Sie hat die Organisation des Rennens gemeinsam mit drei Freunden vor vier Jahren übernommen. Viel Arbeit sei das schon. Vor allem in den Wochen vor dem Rennen.

Am Samstag, 10. März, findet der Winterwettlauf bereits zum 40. Mal statt. 36 Zufallspaare werden starten. Mitmachen dürfen nur Sportler aus Lenggries und den umliegenden Gemeinden. Anmeldungen werden nicht mehr entgegen genommen. Wer dem Spektakel allerdings beiwohnen will, ist eingeladen, am 10. März, um 10 Uhr am Hirschbachstüberl den Start der Läufer zu bejubeln. Um ungefähr 11.15 Uhr wird mit den ersten einlaufenden Fahrern gerechnet. Die Siegerehrung findet abends um 19 Uhr ebenfalls im Hirschbachstüberl statt. Wegen der Wetterlage macht sich Kluge keine Sorgen. Das Rennen musste in seiner gesamten Geschichte noch nie abgesagt werden. Mit Spontanität konnten bisher selbst schneefreie Rennen gerettet werden. Es gab in diesen Fällen dann einfach zwei Läufer.