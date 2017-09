15. September 2017, 09:50 Uhr Berge Wenn im Sommer die Alm ruft









Immer mehr Menschen verbringen den Sommer auf einer abgeschiedenen Alm. Nicht weil sie müssen, so wie früher - sondern weil sie es genießen.

Von Benjamin Engel

Die Gämsen sind Grenzgänger. Am Kamm von Prinzkopf und Stierjoch südlich von Fall wechseln sie am späten Vormittag von den südlichen Wiesenhängen in die steil abbrechenden Flanken der Luderwände im Norden - von der prallen Sonne in den kühlen Schatten. Gleichzeitig überqueren die an das gebirgige Gelände perfekt angepassten Tiere am Kamm in rund 1900 Metern Seehöhe die Grenze vom österreichischen Tirol nach Bayern.

Die Lenggrieser und Gaißacher Almbauern im Lerchkogel-Gebiet nehmen ihre Anwesenheit gelassen. Die Gämsen bewegen sich zwischen den rund 250 jungen Rindern, zehn Rössern und 30 Schafen im 970 Hektar großen Almgebiet ungestört.

Schon von Kindheit an kennt der 64-jährige Jakob Wasensteiner das Almgebiet östlich des Schafreuters. Er hat die Gämsen schon viele Male beobachten können. Doch jede Begegnung ist für ihn faszinierend. "Das ist ein Schmankerl", sagt er. Zum ersten Mal war er als kleiner Bub mit fünf Jahren auf der Alm bei seiner Tante. Die war am Lerchkogel-Hochleger lange Jahre Sennerin. Weil sie die Tiere molk, gab es immer Butter, Käse und Milch. Mehl war da, um selbst Brot zu backen. Andere Lebensmittel mussten mühsam mit Pferden heraufgeholt werden. Erst Mitte der 1960er Jahre konnten die Bauern der Gemeinschaftsalm den Weg bis zum Niederleger ausbauen.

Auf das Almgebiet um den Lerchkogel treiben fünf Bauern aus Lenggries und drei aus Gaißach im Sommer ihr Vieh. Zudem passen die Hirten auf die Tiere von zehn weiteren Besitzern aus dem Isarwinkel auf. Zu ihnen zählt auch Jakob Wasensteiner. Sich selbst sieht er nicht mehr als richtigen Landwirt. Er hat hauptberuflich für die Tölzer Stadtwerke gearbeitet. Sein vier Jahre älterer Bruder Georg hat den Hof der Familie in Lenggries übernommen. Jakob Wasensteiner züchtete nebenbei früher Schafe. Bis heute zieht er Kälber auf. Um die fünf sind während des Sommers auf der Alm.

Das Vieh ist von Juni an erst auf dem Lerchkogel-Niederleger in 1323 Metern Seehöhe. Im Juli geht es auf den Hochleger rund 200 Höhenmeter weiter oben. Das Jungvieh wird dann zur etwas westlich gelegenen Delpsalm getrieben. Anfang September treiben die Hirten das Vieh wieder zum Niederleger. Ende dieses Monats kehren die Tiere ins Tal zurück. Der Almsommer ist zu Ende.

Die Versorgung war eher dürftig

Erst elf Jahre alt war Jakob Wasensteiner, als er 1964 erstmals den Sommer nur mit dem älteren Bruder allein auf der Delpsalm verbrachte. Im Jahr darauf war der Zwölfjährige erstmals mit dem gleichaltrigen Georg Mair, auf der Alm. Der ist heute Vorsitzender des Almwirtschaftlichen Vereins Oberbayern. In den nächsten vier Jahren wiederholten sie das, immer von 1. Juli bis zum Schulanfang im September.

Gingen ihnen die Lebensmittel aus, mussten sie zur Tante auf dem Hochleger, um Nachschub zu holen. Wasensteiner kann sich an einige selbst zubereitete "magere" Kaiserschmarrn erinnern. Einmal fehlten die Eier, ein anderes Mal das Mehl. Oder es gab gerade keine Butter. Mehr als die Grundnahrungsmittel Käse, Butter, Milch und selbst gebackenes Brot hatte auch die Sennerin kaum.