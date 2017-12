29. Dezember 2017, 22:15 Uhr Beratung Antworten auf Energiefragen









Die Energieberatung der Verbraucherzentrale in Bad Tölz bietet am Dienstag, 9. Januar, einen Beratungstermin an. Die Experten stehen im Landratsamt von 12.45 bis 16.30 Uhr für Besucher zur Verfügung. Dabei kann es um alle Fragen des privaten Energieverbrauchs gehen, wie Stromsparen, Heizen, baulichen Wärmeschutz oder erneuerbare Energien. Termine können beim Tölzer Energiestützpunkt der Verbraucherzentrale Bayern unter Telefon 08041/505288 oder am kostenfreien Servicetelefon der Energieberatung der Verbraucherzentralen unter 0800/ 809 802 400 vereinbart werden. Weitere Informationen sind unter www.verbraucherzentrale-energieberatung.de abrufbar.