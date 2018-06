13. Juni 2018, 22:10 Uhr Bauausschuss Erste Hilfe für einen Damm

Weilheimer Landratsamt fordert von der Stadt Sanierungskonzept

Von Alexandra Vecchiato, Penzberg

Der Stadt Penzberg bleibt wohl oder übel nichts anderes mehr übrig. Sie muss die Dämme an den Seen und Weihern auf Gut Hub sanieren. Das Landratsamt Weilheim-Schongau droht ansonsten mit einer "kostenpflichtigen Anordnung", wie Stadtbaumeister Justus Klement dem Bauausschuss des Stadtrats mitteilte. Mit einer Stimme Mehrheit entschied das Gremium daraufhin, der Weisung aus Weilheim zu folgen. Dagegen sprachen sich Thomas Keller, Hardi Lenk (beide SPD) und Michael Kühberger (Freie Fraktion) aus. Als erster Schritt muss noch in dieser Woche das Wasser im Strangenweiher soweit abgelassen werden, dass Experten die Dammböschungen untersuchen können. Bis Ende Oktober hat die Stadt eine "ausführungsreife Sanierungsplanung" für den Damm am Kirnbergsee vorzulegen, über den die Straße nach Gut Hub führt.

Mehrmals hatten sich die Stadträte mit der Sanierung der Stauanlagen bei Gut Hub befasst. Immer wieder wurde eine Entscheidung vertagt, zuletzt im April dieses Jahres. Der Stadtrat wollte zunächst abwarten, wie die kommunalen Spitzenverbände auf die neuen Vorgaben der Wasserwirtschaftsämter reagieren würden. Dammbauwerke müssen nach geltendem Recht für sogenannte 5000-jährige Hochwasser ertüchtigt werden. Der Strangenweiher könnte bei einem solchen Hochwasserereignis die Bahnstrecke Kochel-Tutzing gefährden. Ein Fachbüro hatte die Stauanlagen auf Gut Hub untersucht und kam zu dem Ergebnis, dass die Sanierung aller vier Wasserflächen 1,96 Millionen Euro kosten werde. Der dickste Brocken ist der Strangenweiher mit 1,12 Millionen Euro.

Doch länger warten wollen Wasserwirtschaftsamt und Landratsamt nicht mehr. Immerhin gewährte die Kreisbehörde der Stadt eine Fristverlängerung - mehr aber auch nicht. Wie Klement ausführte, müsse der Strangeweiher, anders als zunächst kommuniziert, nicht mehr komplett für die Arbeiten abgelassen werden. Das hätte zur Folge gehabt, dass die Fische - der Penzberger Fischereiverein nutzt das Gewässer - in den Inselweiher umgesetzt werden müssten. Nun soll der Wasserspiegel soweit abgesenkt werden, wie Fischer und Naturschützer einverstanden seien, sagt Klement. Man nähere sich in Zehn-Zentimeter-Schritten an. Ziel sei es, dass die Fachleute danach Sofortmaßnahmen zur Sanierung erarbeiten, die unmittelbar von der Stadt umgesetzt werden müssen.

Dem Inselweiher (kleinen Weiher) misst das Landratsamt indes keine so hohe Priorität bei. Bei einem Bruch des Dammes dort seien keine größeren Schäden zu erwarten, heißt es. Das aber bei Hochwasser der Pegel im Kirnbergsee über den Inselweiher in Schach gehalten wird, muss über kurz oder lang auch dieser Damm saniert werden. Jedoch nicht "im Rahmen einer dringlichen Sofortmaßnahme" wie beim Strangenweiher, teilte die Verwaltung mit. Nun muss sich der Stadtrat am Dienstag, 26. Juni, erneut mit dem Thema Stauanlagen befassen.