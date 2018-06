6. Juni 2018, 21:59 Uhr Bau beginnt in 14 Tagen Geretsrieder Bad eröffnet Frühjahr 2020

Das Interkommunale Hallenbad in Geretsried soll im übernächsten Frühjahr eröffnen. Das rechnete Gebäudemanager Christian Müller am Dienstag dem Haupt- und Finanzausschuss vor. In spätestens 14 Tagen könne man mit der Baustelle beginnen, nachdem zurzeit noch der Boden von Wurzeln befreit werde. Bis Dezember/Januar wolle man die Fassade dicht bekommen, anschließend mit Innenausbau und Hackschnitzel-Kraftwerk beginnen. Der Probebetrieb ist für November 2019 vorgesehen, die Inbetriebnahme für Februar/März 2020. "Eine lange Bauzeit, wir hoffen, dass alles gut geht", so Müller. Die festliche Grundsteinlegung ist für diesen August geplant.